22 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

22 марта, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге во Дворце дзюдо (пр. Академика Сахарова, 37б) начнется торжественное общее собрание Уральского отделения Российской академии наук, посвященное 300-летию РАН, организованное с участием администрации Академического района. Ожидается участие заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, председателя УрО РАН Виктора Руденко.

В 10:00 в Свердловской области стартует досрочный период ЕГЭ. Досрочный период организован для школьников, которые по каким-либо уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в основной период. Ожидается, что пункт проведения экзамена в гимназии № 2 (Екатеринбург, Пестеревский переулок, 3) посетит министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному метеорологическому дню и прогнозу на вегетационный период 2024 года. О прогнозе погоды на конец весны и начало лета, влиянии большого количества осадков зимой на почву и предстоящую посевную кампанию, а также об основных задачах и планах УГМС расскажут заместитель начальника гидрометеорологического центра Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – начальник Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Оксана Банникова, главный синоптик Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко и заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная участию свердловчан в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. О подготовке сборной Свердловской области к заключительному этапу олимпиады, городах проведения, количестве участников, а также об олимпиадном движении на Урале расскажут министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, директор регионального центра выявления и поддержки одаренных детей фонда «Золотое сечение» Инна Денюш и руководитель Уральской паблик-арт программы «ЧО» Никита Харисов.

В 11:00 на автодроме в Верхней Пышме (ул. Петрова, 59а) в честь Международного дня таксиста пройдут показательные заезды с выполнением конкурсных элементов, мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий, презентация методики нейротренингов «Водить без риска». В мероприятии примут участие председатель общественного совета Виталий Крупин, директор филиала «Росавтотранс» в УрФО Олег Воронов, старший инспектор по особым поручениям УГИБДД по Свердловской области Борис Черных, председатель Свердловского отделения Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Андрей Кнуров, представители таксопарков, победители конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси» прошлых лет.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту всероссийского конкурса «Большая перемена» . О целях и задачах «Большой перемены», основных направлениях, количестве участников и призовом фонде расскажут начальник отдела воспитания, патриотических проектов и программ департамента молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Кристина Кука, директор Дворца молодежи Александр Слизько, методист центра социально-гуманитарных проектов Дворца молодежи Сайехат Авазова и победитель 2023 года в возрастной категории «8-9 классы» София Черепанова.

В 12:00 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, корпус А, 4 этаж, зал № 7А) состоится оглашение приговора Анастасии Петровой, убившей троих своих детей в декабре 2022 года. По заключению специалистов, подсудимая нуждается в принудительном психиатрическом лечении, так как не осознает фактического характера своих действий. Судья Александр Ладин.

В 12:00 в пресс-центре «Екатеринбург Арены» (ул. Репина, 5) состоится заседание коллегии министерства физической культуры и спорта Свердловской области. На встрече будут подведены итоги работы в 2023 году и обозначены планы на 2024 год. Проведет заседание министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

В 14:00 в штабе общественной поддержки (ул. Куйбышева, 44д) состоится совещание по формированию федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования макротерритории «Большой Урал». Участие в заседании примет директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова. В границы «Большого Урала» входят территории Свердловской области, Пермского края, Республики Башкортостан, а также Челябинской области.

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