25 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

25 марта, понедельник

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную паводковой ситуации в Свердловской области. В Свердловской области наступает весеннее половодье: отразятся ли обильные снегопады на масштабе паводка? Каким территориям грозит подтопление? Как муниципалитеты готовятся к половодью? На эти и другие вопросы ответят: Денис Мамонтов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области; Евгений Галиев, заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области (по гражданской обороне и защите населения); Людмила Аненко, ведущий гидролог отдела гидрологических прогнозов Уральского УГМС. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в школе № 140 (проезд Решетникова, 10) пройдет акция «День сдачи ЕГЭ родителями». Ожидается, что вместе с родителями выпускников единый государственный экзамен по истории России сдаст министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. После проведения акции запланирован пресс-подход с участием министра.

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