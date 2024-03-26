26 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

26 марта, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области состоится первое в весенней сессии пленарное заседание. Депутаты заслушают доклад о деятельности областного ГУ МВД в 2023 году и рассмотрят законопроект о преобразовании 54 городских округов в муниципальные округа.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. Депутаты заслушают отчет председателя городской счетной палаты Александра Гетманчука о работе в 2023 году, обсудят вопросы антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений и меры ликвидации мест концентрации ДТП.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов Свердловской области в 2024 году. Об объемах и качестве капитального ремонта многоквартирных домов в регионе в 2023 году, планах на текущий год, задолженности свердловчан по взносам и работе с неплательщиками, изменениях в законодательстве, а также об итогах работы Регионального фонда капитального ремонта за 10 лет расскажут министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов.

В 11:30 в Екатеринбургском зоопарке пройдет День любви и заботы – на 1-м этаже павильона «Центральный» состоится показательное кормление пеликанов. В 12:00, сразу после кормления, от вольера пеликанов стартует экскурсия «Самые заботливые родители», где расскажут, как различные животные проявляют заботу о потомстве. В 14:00 можно будет понаблюдать за прирученными животными вне вольера на «Часе открытых зверей».

В 12:00 в школе № 140 (проезд Решетникова, 10) пройдет акция «День сдачи ЕГЭ родителями». Ожидается, что вместе с родителями выпускников единый государственный экзамен по истории России сдаст министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. После проведения акции запланирован пресс-подход с участием министра.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная планам на новый поток «Школы фермера» в Свердловской области. О программе нового потока, практической реализации проектов «Школы фермера» и поддержке выпускников расскажут министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, заместитель директора Свердловского филиала Россельхозбанка Марина Смирнова, проректор по общим и организационным вопросам УрГАУ Надежда Юрченко и победитель грантового конкурса четвертого потока «Школы фермера» Алена Рагозина.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню театра и премьерам текущего театрального сезона в Свердловской области. О работе свердловских театров в сезоне 2023/2024, предстоящих премьерах, деятельности творческих коллективов, гастрольной программе и участии в конкурсах расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор камерного театра Объединенного музея писателей Урала Ирина Евдокимова, директор Екатеринбургского театра юного зрителя Евгения Умникова, директор Нижнетагильского драматического театра им. Д. Н. Мамина-Сибиряка Ольга Анисимова и руководитель литературно-драматургической части Екатеринбургского театра кукол Семен Вяткин.

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