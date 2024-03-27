27 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

27 марта, среда

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную тенденциям весенне-летнего туристического сезона. Спрос на путешествия внутри России, как отмечают эксперты, растет: как изменится география поездок в новом туристическом сезоне? Появятся ли новые направления в полетных программах авиакомпаний? Вырастет ли средний чек на туры? На эти и другие вопросы ответят: Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии; Михаил Мальцев, президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии; Кристина Аксенова, директор Red Wings в Екатеринбурге; Шукру Жимрин, помощник президента «Ассоциации туристических операторов Алании». Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту Международного фестиваля-конкурса детского балета «Щелкунчик приглашает». О программе этого года, площадках проведения, географии участников, призовом фонде, а также о новом конкурсном направлении расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор муниципального театра балета «Щелкунчик» Елена Давыдова, председатель жюри конкурса «Щелкунчик приглашает», народный артист России, художественный руководитель балетной труппы Большого театра (2011-2016) Сергей Филин и член правления благотворительного фонда «Синара» Маргарита Бурбик.

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