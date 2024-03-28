28 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

28 марта, четверг

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную доступности финансовых услуг. Эксперты оценили доступность и уровень цифровизации финансовых услуг в Свердловской области: как меняется количество банковских офисов и банкоматов? Какие появляются новые форматы взаимодействия банков с клиентами? На эти и другие вопросы ответят: Светлана Азанова, начальник управления платежных систем и расчетов Уральского главного управления Банка России; Юлия Малясова, заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Уральского филиала ПСБ; Алексей Луценко, директор по развитию розничного бизнеса банка «Синара»; Ирина Кузьмина, директор «Делобанка». Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к детской летней оздоровительной кампании в Свердловской области. О старте приема заявлений на предоставление путевок и подготовке к летней оздоровительной кампании в регионе, предстоящих проверках детских лагерей, а также о санитарно-эпидемиологических нормах расскажут начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Михаил Калиберда и главный инженер отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Репринцев.

В 13:30 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга заместителя главы города Алексея Бубнова. Брифинг посвящен месячнику чистоты, который стартует 1 апреля. Спикер расскажет о задачах, которые стоят перед коммунальщиками, объемах работы, которые предстоит выполнить, и ответит на вопросы журналистов.

В 14:30 в академии хоккея «Спартаковец» (ул. Энгельса, 31а) пройдет тренировка юных хоккеистов перед недельными спортивными сборами в ОАЭ. У журналистов будет возможность снять тренировочный процесс, пообщаться с тренером и игроками. По запросу будут предоставлены материалы тренировочного процесса эмиратской команды, которая впервые примет свердловских хоккеистов. С напутственным словом выступит министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

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