29 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

29 марта, пятница

В 09:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту всероссийской научно-практической конференции о роли обучения и творчества в формировании самосознания современных школьников. Ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова, и. о. вице-президента Российской академии образования, академик РАО, доктор психологических наук Виктор Басюк и директор лицея № 110 им. Л. К. Гришиной Ирина Виноградова обсудят образовательную среду современных школ и вузов, роль классного руководителя, а также значимость внеурочной деятельности в формировании личности школьника.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная борьбе с дистанционным мошенничеством в Свердловской области. О новых видах дистанционного мошенничества, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, распространенных способах обмана граждан и вовлечении детей в преступные схемы, а также о том, как противостоять манипуляциям злоумышленников, расскажут начальник УМВД России по Екатеринбургу подполковник полиции Максим Метелица, эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко, директор института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета Илья Обабков и главный внештатный специалист по психотерапии министерства здравоохранения Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель.

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