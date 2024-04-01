1 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

1 апреля, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная посвященная началу сезона активности клещей. Об активности клещей в регионе, рисках заражения клещевым энцефалитом и боррелиозом, профилактике, диагностике и способах защиты людей от клещей-переносчиков расскажут заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике, к.м.н. Александр Харитонов и заведующая первым неврологическим отделением ГКБ № 33, руководитель городского центра лечения клещевых инфекций, к.м.н Марина Топоркова.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится онлайн-брифинг, посвященный старту весенней призывной кампании в Центральном военном округе в 2024 году. О проведении начавшейся призывной кампании в ЦВО, количестве граждан, подлежащих призыву на военную службу, новом законе о повышении призывного возраста, а также о том, из каких регионов и куда отправятся служить военнослужащие, расскажет начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО полковник Виталий Малахов.

В 15:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов примет участие в открытии досугово-образовательного коворкинга «#ЗдесьМыДома», созданного на базе Президентской академии на Урале (ул. 8 Марта, 66).

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