2 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

2 апреля, вторник

В 10:30 в АО «Б-Истокское РТПС» (Сысертский район, пос. Большой исток, ул. Свердлова, 42) начнет работу выставка сельскохозяйственной техники и оборудования «Урал-Агро-2024». В церемонии открытия выставки примут участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова и генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов. В выставке примут участие более 100 организаций-производителей и поставщиков техники. В 11:20 состоится пресс-подход Алексея Шмыкова и Павла Косова.

В 11:00 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание в МСАУ «Екатеринбургское лесничество» (учебный класс пожарно-химической станции, Сибирский тракт, 40) отправится постоянная комиссия по безопасности жизнедеятельности населения. В повестке вопрос о мерах, принимаемых администрацией Екатеринбурга по предотвращению пожаров, в том числе лесных, на территории города.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению форума молодежи Уральского федерального округа «Утро» в Екатеринбурге. О старте заявочной кампании, программе форума и тематике смен, нововведениях этого года, готовности площадки и грантовой поддержке, а также об усилении мер безопасности во время мероприятий расскажут заместитель полномочного представителя президента РФ по Уральскому федеральному округу Борис Кириллов, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и директор форума «Утро» Ойбек Партов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту сезона дорожных работ в Свердловской области. О реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе, запланированных ремонтных и строительных дорожных работах на 2024 год, объеме финансирования, возможном перекрытии улиц расскажут и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев, заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов и заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную ходу кампании по набору граждан на военную службу. В Свердловской области началась весенняя призывная кампания: что изменилось в правилах призыва граждан на службу в армию? Сколько новобранцев планируется набрать для прохождения военной службы? На эти и другие вопросы ответит военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 15:00 в «Башне Исеть» (ул. Бориса Ельцина, 6, этаж 50) состоится выездное расширенное заседание совета общественной палаты Екатеринбурга. Собравшиеся обсудят планы работы палаты на 2024 год.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. О мерах поддержки и социализации людей с расстройством аутистического спектра, помощи их семьям, подготовке специалистов для работы с особенными детьми, а также об акции «Зажги синим» расскажут и.о. начальника отдела образования детей с особыми образовательными потребностями министерства образования и молодежной политики Свердловской области Полина Андрюкова, заместитель начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко, руководитель регионального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Татьяна Захарова, президент Ассоциации «Особые люди» Татьяна Флеганова и заведующая филиалом Свердловской областной клинической психиатрической больницы «Детство», детский врач-психиатр Светлана Хабарова.

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