3 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

3 апреля, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная внедрению регионального стандарта развития креативной экономики в Свердловской области. Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, директор Центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив Екатерина Черкес-заде, заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев расскажут о целях и задачах регионального стандарта развития креативной экономики, его внедрении на территории Свердловской области, сообщат о выборе и работе опорной организации, а также анонсируют масштабный проект в сфере легкой промышленности.

В 10:00 в областном перинатальном центре областной детской клинической больницы (ул. С. Дерябиной, 32, корпус 6) состоится чемпионат по реанимации новорожденных в родовом зале. Чемпионат будет проходить в симуляционном кабинете на манекенах. Участие примут студенты Свердловского медицинского колледжа.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию выставки «Рецепты бессмертия Сальвадора Дали» в Екатеринбурге. О представленных работах известного живописца и скульптора, идее выставки и ее значимости для культуры Свердловской области расскажут директор музея архитектуры и дизайна УрГАХУ Елена Штубова и галерист Павел Башмаков.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:30 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, посвященная подготовке к пожароопасному сезону. Участие в пресс-конференции также примут министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов и заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков.

В 13:30 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание отправится постоянная комиссия по социальной защите и здравоохранению. Участники заседания посетят центр амбулаторно-онкологической помощи городской клинической больницы № 3.

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