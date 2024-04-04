4 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

4 апреля, четверг

В 10:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, 4 этаж, зал № 7А) начнется рассмотрение уголовного дела в отношении жителя ЗАТО г. Новоуральск Егора Стародубцева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью четырех человек – они погибли в пожаре. Судья Александр Ладин.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную качеству подготовки автомобилистов в Свердловской области. С 1 апреля расширились требования к лицензированию автошкол: что изменилось для владельцев образовательных учреждений и их учащихся? Как усложнится порядок сдачи экзамена в ГИБДД? Как введенные меры повлияют на качество подготовки курсантов в Свердловской области? На эти и другие вопросы ответят: Денис Колясников, заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области; Георгий Коваленко, президент Уральской ассоциации автомобильных школ; Владимир Сокирко, председатель правления Уральской ассоциации автомобильных школ. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная предстоящей премьере Свердловского академического театра драмы и подготовке к гастролям. Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы Алексей Бадаев и артист театра Ильдар Гарифуллин анонсируют новый спектакль, даты премьеры и предпоказа, расскажут о пополнении труппы театра и участии в театральных фестивалях.

В 14:00 в перинатальном центре областной детской клинической больницы (С. Дерябиной, 32, корпус 6) пройдет Всероссийский день беременных. Планируется, что в мероприятии примет участие замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова. Для будущих мам специалисты центра проведут лекции по семейно-ориентированным технологиям, расскажут о важности грудного вскармливания и уходе за новорожденным. Желающие смогут увидеть родовую с максимально полным комплексом оборудования для «мягких» родов.

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