5 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

5 апреля, пятница

В 11:00 состоится день открытых дверей в городском центре проката технических средств реабилитации (ул. Малышева, 31б). Гостям мероприятия расскажут про возможности оформления технических средств реабилитации в безвозмездную аренду, проведут лекцию о здоровье и тренинги, направленные на развитие памяти, занятия по арт-терапии. Одной из новинок стал тренажер Propriomed Detensor Improve 150, позволяющий прокачать практически все группы мышц без нагрузки на суставы. Для восстановления после новой коронавирусной инфекции уральцам доступны концентраторы кислорода.

В 15:00 в оранжереях Ботанического сада УРО РАН (ул. 8 Марта, 202а) состоится презентация фестиваля классической музыки «Безумные дни». На презентации будет объявлена тема фестиваля, который пройдет в Екатеринбурге с 27 по 30 июня на 9 площадках. В программе 120 концертов, участниками которых станут более 600 музыкантов, 8 оркестров с главными дирижерами, 3 хора, 13 ансамблей и 45 солистов.

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