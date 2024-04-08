8 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

8 апреля, понедельник

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию и перспективам Рунета. Об обеспечении информационной безопасности и технологического суверенитета страны, развитии и перспективах цифровой экономики в Свердловской области, а также о кадровом потенциале IT-отрасли расскажут заместитель министра цифрового развития и связи Свердловской области Алексей Сабуров, директор школы бакалавриата Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Максим Новиков, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале Александра Исхизова, заместитель генерального директора «СКБ Контур» Михаил Добровольский и соучредитель и директор по развитию SoftMediaLab Александр Карабасов.

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