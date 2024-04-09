9 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

9 апреля, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. По его окончании состоится заседание организационного комитета по проведению турнира по футболу, приуроченного к Международному дню защиты детей.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике и методам лечения сезонной аллергии. О количестве свердловчан, обращающихся к врачам-аллергологам, методах диагностики и лечения заболевания, сезонных аллергенах, а также о рисках для здоровья детей и взрослых в весенний период расскажут заведующая городским амбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии Центральной городской клинической больницы № 6 Екатеринбурга (ЦГКБ № 6), врач-пульмонолог, врач-аллерголог-иммунолог, к.м.н. Анна Петухова, врач-аллерголог ЦГКБ № 6 Алексей Громов и врач-пульмонолог ЦГКБ № 6 Надежда Карсакова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная повышению безопасности поездок на электросамокатах в Екатеринбурге. О статистике ДТП с электросамокатами в Екатеринбурге, ответственности водителей, повышении безопасности поездок, а также о новшествах для пользователей сервисов аренды самокатов расскажут председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков, начальник ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Роман Ярыш и пресс-секретарь сервиса аренды самокатов Денис Балакирев.

В 13:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание рабочей группы по вопросу контроля установки технических средств организации дорожного движения на территории муниципального образования «город Екатеринбург».

В 16:00 от храма Спиридона Тримифунтского (Чусовской тракт, 4 километр) состоится отправка фуры с питьевой водой для пострадавших от наводнения жителей города Орска Оренбургской области. В отправке груза примет участие заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко.

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