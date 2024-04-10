10 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

10 апреля, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту приема заявок на Екатерининскую Ассамблею – 2024. О правилах и сроках подачи заявок на получение благотворительных средств, реализованных проектах благополучателей, а также о ходе подготовки к аукциону расскажут советник президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов и руководитель бюро благотворительного фонда «Русфонд» в Свердловской области Наталья Ковпак.

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александра Харитонова, посвященного прививочной кампании против клещевого энцефалита. Он расскажет, как защитить себя от клещевого энцефалита и других заболеваний, которые переносят клещи, кто может рассчитывать на бесплатную прививку и как поступить, если клещ все же напал.

В 11:00 на станции переливания крови ФМБА России в Екатеринбурге (ул. Соликамская, 6) в преддверии Дня донора пройдет встреча в рамках акции «Спасибо, донор!». Своими историями поделятся пациенты, которым помогли спасти жизнь доноры. Также о своих мотивах стать добровольцами расскажут люди, сдающие кровь.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XX ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант» в Свердловской области. Об особенностях проведения акции в Свердловской области, детском Тотальном диктанте, старте регистрации, площадках, специфике текста и количестве участников расскажут городской координатор Тотального диктанта в Екатеринбурге Алексей Боталов, доктор филологических наук, директор департамента «Филологический факультет» УрФУ Анна Плотникова и писатель, журналист, автор текстов Тотального диктанта Анна Матвеева.

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