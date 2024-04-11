11 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

11 апреля, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Свердловской области регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». О ситуации на рынке труда Свердловской области, программе и нововведениях ярмарки, онлайн-встречах с работодателями, а также о профориентации детей и подростков расскажут заместитель директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Юлия Польшина, начальник отдела профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Елена Коваленко, директор по подбору персонала и развитию бренда работодателя корпорации «ВСМПО-АВИСМА» Наталья Симбирцева, заместитель директора по персоналу Уралвагонзавода Ирина Артамонова, заместитель генерального директора по работе с персоналом ОКБ «Новатор» Константин Осинцев и заместитель директора по персоналу машиностроительного завода им. М. И. Калинина Сергей Свинин.

В 12:00 состоится пресс-день на съемочной площадке игрового фильма «Бажов. Одолженное время» в Доме Маклецкого (ул. Тургенева, 15). Сценарий писался на основе воспоминаний дочери писателя Ариадны Бажовой. 11 апреля съемочная бригада будет работать над эпизодом, воспроизводящим визит Бажова в НКВД.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится второе пленарное заседание городской общественной палаты. С проектом повестки можно ознакомиться по ссылке.

В 17:00 в «Синара-центре» состоится открытие фестиваля цифрового искусства Play DigitalArt. В 13:00 пройдет пресс-экскурсия, в которой примут участие художники и кураторы выставки.

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