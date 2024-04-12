12 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

12 апреля, пятница

В 12:00 в ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) состоится церемония выбора обладателей ценных подарков среди участников викторины «Опорный край». Ведущий церемонии – народный артист России Леонид Якубович. Музыкальный гость – Андрей Державин. В 11:20 – встреча представителей СМИ по спискам у служебного входа. В 15:00 – пресс-подход организаторов викторины.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню космонавтики. Об актуальных исследованиях уральских ученых, создании молодежного проектного центра радиоэлектронных систем, а также о фестивале космонавтики в Екатеринбурге расскажут генеральный директор НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова Михаил Изюмов, генеральный директор «Планетарий. Екатеринбург» Валентин Прокопьев, директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков, и.о. директора Коуровской астрономической обсерватории УрФУ Вадим Крушинский и заместитель начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко.

В 13:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) стартует пресс-тур по плотинам на реке Исеть, находящимся в черте города, посвященный паводковой обстановке. Участники пресс-тура побывают на Верх-Исетской плотине, плотине городского пруда и Нижне-Исетской плотине, где смогут познакомиться с технологиями контроля уровня воды. Директор муниципального учреждения «Водоотведение и искусственные сооружения» Вячеслав Черемных расскажет о подготовке города к паводку, состоянии городских плотин и мерах по борьбе с подтоплениями на территории Екатеринбурга.

В 15:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетит парк имени Ф. Энгельса. Вместе с благоустроителями градоначальник оценит состояние обновленного общественного пространства после зимы. Вход в парк – со стороны ул. Малышева, 102б.

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