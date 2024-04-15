15 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

15 апреля, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам делового визита в Китай делегации Екатеринбурга. О целях и результатах визита в Китай, деловой программе поездки, а также о развитии международных отношений с КНР и новых возможностях для уральских предприятий расскажут глава Екатеринбурга Алексей Орлов, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам викторины «Опорный край». О результатах проведения викторины «Опорный край» в Свердловской области, количестве участников, итогах торжественной церемонии, механизме выдачи ценных подарков и дальнейшем развитии проекта расскажут президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов.

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