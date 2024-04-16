16 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

16 апреля, вторник

В 09:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание в Уктусский лесопарк (ул. Зимняя, 27) отправится постоянная комиссия по безопасности жизнедеятельности населения. В повестке вопрос о предотвращении лесных пожаров.

11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга, посвященного конкурсу для общественных организаций Екатеринбурга на право получения субсидий для реализации социально значимых проектов. О сроках проведения конкурса, системе подачи заявок и возможностях, которые предоставляет муниципалитет общественным организациям, поддерживая их проекты, расскажет заместитель директора департамента общественных связей администрации города Екатерина Форукшина.

В 12:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоится открытие пятой специализированной выставки-форума «Здравоохранение Урала – 2024». В открытии запланировано участие вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова и министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube