17 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

17 апреля, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная сотрудничеству между Свердловской областью и ОАЭ в вопросах развития зимних видов спорта. О совместных проектах Свердловской области и ОАЭ, итогах тренировочных сборов юных уральских хоккеистов, а также о работе со страной-партнером выставки «Иннопром» в 2024 году расскажут министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин, организатор товарищеских игр Андрей Кавказский, директор и тренер хоккейного клуба «Гэлэкси» (ОАЭ) Юрий Ломакин, тренер команды «Автомобилист-Спартаковец» Сергей Фертиков и игрок команды «Автомобилист-Спартаковец» Петр Петунин.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Свердловской области всероссийской акции «Библионочь-2024». О ключевых мероприятиях акции, нововведениях этого года, специальных гостях и ожидаемом количестве участников расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, заместитель директора по социокультурной деятельности Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского Елена Гармс, директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В. П. Крапивина Ольга Кузнецова, директор Свердловской областной межнациональной библиотеки Ольга Калинина, заместитель директора Свердловской областной библиотеки для незрячих и слабовидящих им. Д.Н. Мамина-Сибиряка Виктория Арсентьева и заместитель директора Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга Марина Коваль.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 15:20 на станции метро «Площадь 1905» года начнется мероприятие, посвященное запуску тематического «космического» состава метро. Три космонавта – Сергей Прокопьев, Олег Артемьев и Сергей Кудь-Сверчков проедут на тематическом поезде вместе с пассажирами до станции «Проспект Космонавтов», где проведут фотосессию и устроят автограф-сессию для горожан.

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