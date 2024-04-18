18 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

18 апреля, четверг

В 10:00 от бизнес-центра «Рубин» заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов и специалисты комитета благоустройства администрации города совершат пеший обход гарантийных объектов ремонта дорог, выполненного в предыдущие годы. Инспекция позволит оценить текущее состояние объектов и определить, требуется ли исправить недостатки после прошедшей зимы. Алексей Бубнов также расскажет о планах по ремонту дорог в городе в предстоящем летнем сезоне.

В 10:00 на областной станции переливания крови (ул. Пальмиро Тольятти, 8) пройдет мероприятие, посвященное донорам крови, при участии волонтеров регионального отделения Российского Красного Креста. В учреждениях Службы крови донорам вручат памятные сувениры и подарки. Волонтеры будут раздавать информационные бюллетени по донорству крови и костного мозга, проведут для доноров викторины, ответят на вопросы. Возможно посещение донорского зала (отдела заготовки), общение с сотрудниками станции, донорами крови и почетными донорами России.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Свердловской области Национального дня доноров крови. О количестве заготовленной донорской крови в 2023 году, мерах поддержки доноров в Свердловской области, программе мероприятий ко Дню донора, а также о развитии и популяризации донорского движения расскажут заместитель главного врача по организационно-методической работе областной станции переливания крови, главный внештатный трансфузиолог Свердловской области и УрФО, к.м.н. Наталья Попкова, главный врач станции переливания крови ФМБА России в Екатеринбурге Марина Смирнова и почетный донор Елена Авдонькина.

В 13:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур по городским зеленым зонам, которые принимают участие в голосовании горожан по выбору объекта благоустройства на 2025 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Участники пресс-тура посетят парк 50-летия ВЛКСМ, парк 50-летия Советской власти (Метеогорка) и бульвар Культуры. В каждой из зеленых зон общественные кураторы парков расскажут об истории объектов, их сегодняшнем состоянии и планах по благоустройству. Заместитель председателя комитета благоустройства администрации города Виктор Юровицкий расскажет о ходе голосования и напомнит, как можно принять в нем участие.

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