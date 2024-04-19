19 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

19 апреля, пятница

В 10:20 на железнодорожный вокзал Екатеринбурга (ул. Вокзальная, 22) прибудет тематический поезд Минобороны РФ «Сила в правде». В церемонии приветствия состава ожидается участие заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова. Тематический поезд «Сила в правде» состоит из нескольких вагонов, в которых представлены различные экспозиции: «Этих дней не смолкнет слава», «Альянс обетованный», вагоны, посвященные Сухопутным войскам, Воздушно-космическим силам, Военно-морскому флоту, Воздушно-десантным войскам, Главному военно-политическому управлению ВС РФ, департаменту культуры Минобороны России, Юнармии.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проекту «Время карьеры». О программе и особенностях проекта «Время карьеры» в текущем году, количестве участников, представленных компаниях-работодателях, мастер-классах и стажировках расскажут начальник отдела профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Елена Коваленко, и.о. начальника отдела высшего образования и развития педагогических кадров Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Лилия Киргинцева, соруководитель проекта «Время карьеры» Ойбек Партов, исполнительный директор корпоративного университета ТМК2U Елизавета Болгова, PR-директор «СКБ Контур» Ксения Федюшина и менеджер проекта проектного офиса по развитию образования и международному сотрудничеству госкорпорации «Росатом» Антон Волков.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию детского шахматного спорта и проведению турнира по шахматам «Кубок вундеркиндов» в Екатеринбурге. О развитии и мерах поддержки шахматного спорта в Свердловской области, его популярности среди детей, достижениях уральских спортсменов, а также о финале турнира «Кубок вундеркиндов» в Екатеринбурге расскажут заместитель директора по спортивной подготовке Уральской шахматной академии, мастер спорта России по шахматам Анастасия Онищук, руководитель центра внешкольной работы «Социум» Наталия Омелькова, директор Ирбитской птицефабрики Юрий Вундер и руководитель отдела детских программ департамента программ и общественных связей «Ельцин-центра» Валерия Бармина.

В 19:00 в Екатеринбурге на арене КРК «Уралец» хоккейный клуб «Автомобилист» проведет церемонию, посвященную закрытию сезона. Спортсмены встретятся с болельщиками. Двери на арену будут открыты с 17:30. Вход свободный для всех желающих.

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