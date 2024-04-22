22 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

22 апреля, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная 10-летию института уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области. Об итогах деятельности аппарата уполномоченного за 10 лет, приоритетных направлениях работы, тематике и количестве обращений от предпринимателей, действующих инструментах и мерах поддержки, способах защиты прав и законных интересов бизнеса расскажут советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к фестивалю «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге. Об итогах заявочной кампании, подготовке площадок, влиянии фестиваля на туристическую привлекательность города, а также об усилении мер безопасности во время мероприятия расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор фестиваля «Уральская ночь музыки» Евгений Горенбург, директор Уральской специальной музыкальной школы (колледжа), эксперт фестиваля, музыковед Эльвира Архангельская и партнер фестиваля Олег Витебский.

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