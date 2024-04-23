23 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

23 апреля, вторник

В 10:00 состоится очередное пленарное заседание заксобрания Свердловской области. Депутаты рассмотрят отчеты омбудсмена Татьяны Мерзляковой, детского омбудсмена Игоря Морокова, законопроект об увеличении штрафов за неоплату парковки.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. Депутаты заслушают отчет директора департамента финансов администрации города об исполнении бюджета за 2023 год. По окончании заседания соберутся рабочая группа по контролю за осуществлением рекультивации нарушенных земель на территории полигона твердых бытовых отходов «Широкореченский» (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) и рабочая группа по вопросу контроля установки технических средств организации дорожного движения (большой зал заседаний комиссий, к. 422).

В 11:00 в пресс-центре ТАСС состоится круглый стол, посвященный профилактике неинфекционных заболеваний и охране труда в Свердловской области, приуроченный ко Всемирному дню здоровья. О важности профилактики и модификации факторов риска хронических неинфекционных заболеваний в Свердловской области, роли человеческого капитала как основного ресурса для устойчивого социально-экономического развития региона, проблемах безопасности на рабочих местах уральских предприятий и путях их решения, а также о необходимости комплексного подхода для популяризации здорового образа жизни расскажут заместитель министра здравоохранения Свердловской области, главный внештатный специалист по амбулаторной онкологической помощи Министерства здравоохранения Свердловской области, к. м. н. Денис Демидов, заведующая эндокринологическим отделением СОКБ № 1, к. м. н. Татьяна Грачева, врач-кардиолог высшей категории, региональный представитель Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков, к.м.н. Анна Исаева, директор Областного центра развития трудовых ресурсов и социально-трудовых отношений Олег Белошейкин и председатель комиссии по охране труда СОСПП Радиф Гилимшин.

В 11:00 состоится эксклюзивная экскурсия «Организация питания животных в Екатеринбургском зоопарке», которую проведет директор зоопарка Светлана Прилепина. Запланировано посещение фермы сверчков и саранчи, гидропонной теплицы, вивария и кормокухни. Участникам расскажут, чем питаются питомцы, какие продукты используются и как хранятся, откуда берутся живой корм и зелень, покажут помещения, доступ в которые имеется только у сотрудников.

В 11:00 в Центре культуры и искусства «Верх-Исетский» (пл. Субботников, 1) состоится областной фестиваль мод для детей с ограниченными возможностями здоровья «Весенние встречи».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности граждан в период майских праздников. Об актуальной статистике лесных пожаров на Урале и активности клещей, экстренной помощи и способах лечения при укусе клеща, а также о других мерах безопасности и правилах поведения на природе расскажут начальник Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков и начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Скрябина.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная началу вело- и мотосезона и правилам безопасного передвижения. О статистике правонарушений и аварийности с участием велосипедистов и байкеров в Свердловской области, безопасном поведении на дороге, взаимодействии ведомств и общественных организаций, а также о популяризации мотоциклетного и велосипедного спорта расскажут руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области капитан полиции Галина Кравченко, координатор Ассоциации уральских мотоклубов Алексей Андриевский, представитель мотосообщества «Мотоджимхана Екатеринбург TEAM» Сергей Чиркунов и председатель Межрегиональной общественной организации «Вело-Город» Константин Мочалов.

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