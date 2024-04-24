24 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

24 апреля, среда

В 09:40 в холле 1 этажа главного корпуса УрГЭУ (ул. 8 Марта, 62) состоится пресс-подход с участием чрезвычайного и полномочного посла Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в России, профессора Джаниты Лиянаге. Она расскажет о развитии отношений между Шри-Ланкой и Свердловской областью в сферах образования, туризма и торгово-экономических отношений. В 10:15-11:45 в аудитории 152 в рамках XIV Евразийского экономического форума молодежи пройдет Международный дипломатический форум при участии крупных общественных объединений, представителей бизнеса и органов государственной власти, где с докладом выступит заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов.

В 10:00 в рамках выставки строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования Build Ural (Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо», конференц-зал № 2) состоится конференция «Строительные системы для возведения промышленных, логистических, торговых, общественных, спортивных и социальных объектов». Ожидается, что в ней примут участие и.о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов и министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

В 10:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция посвященного Неделе иммунизации брифинга главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александра Харитонова. Он расскажет, что такое вакцинация и для чего она нужна. Какие прививки можно и нужно ставить взрослым, каков календарь прививок для детей и почему прививок не нужно бояться.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к акции «Бессмертный полк» в Свердловской области. Об особенностях и форматах проведения акции в регионе расскажут руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» по Свердловской области Сергей Боровиков, руководитель исполкома штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» по Свердловской области Павел Ежов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации программы комплексного развития сельских территорий в Свердловской области. О ходе социальной газификации в Свердловской области, итогах и преимуществах сельской ипотеки, а также о трендах развития загородной недвижимости расскажут министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников и директор Свердловского филиала Россельхозбанка Татьяна Шилова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная соблюдению закона о такси и аварийности на дорогах Свердловской области. О нововведениях в сфере перевозок пассажиров, предъявляемых требованиях к таксопаркам и водителям, количестве ДТП с участием такси, изменении цен на услуги, а также о контроле за исполнением нового закона расскажут начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Сергей Чертищев, заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Александр Порубенко, председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова и специалист юридического департамента сервиса заказа такси Антон Смеркис.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднику Весны и Труда. О запланированных первомайских мероприятиях в городах Свердловской области, новых форматах акций, работе профсоюзных организаций, а также о дополнительных мерах безопасности расскажут председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, председатель Свердловской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Татьяна Трошкина и заместитель председателя по организационной работе Свердловской областной организации горно-металлургического профсоюза России Сергей Юркин.

В 15:00 во Дворце водных видов спорта (ул. Универсиады, строение 11) состоится пресс-конференция, посвященная открытию чемпионата России по синхронному плаванию. В 17:30 начнется торжественная церемония открытия. Ожидается участие первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, президента Федерации синхронного плавания России Ольги Брусникиной, первого вице-президента Федерации синхронного плавания России Татьяны Покровской, трехкратной олимпийской чемпионки Светланы Колесниченко, четырехкратного чемпиона мира Александра Мальцева.

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