25 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

25 апреля, четверг

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию заместителя руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, начальника отдела ограничения монополистической деятельности Екатерины Воробьевой. Эксперты ФАС проанализировали доступность подключения к газораспределительным и электрическим сетям: что волнует собственников земельных участков? Какие нарушения со стороны сетевых компаний выявляют специалисты при технологическим присоединении? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам ежегодной культурно-просветительской акции «Тотальный диктант» в Свердловской области. Об итогах взрослого и детского диктанта в регионе, количестве участников этого года, основных ошибках, а также о планах на следующих сезон расскажут городской координатор Тотального диктанта в Екатеринбурге Алексей Боталов, городской координатор Тотального диктанта в Нижнем Тагиле Елена Сухих и доктор филологических наук, директор департамента «Филологический факультет» УрФУ Анна Плотникова.

В 12:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга заместителя главы города Владимира Гейко, посвященного итогам отопительного сезона. Спикер даст оценку работы коммунальных служб в зимнем сезоне, расскажет о планах по ремонту инженерных сетей в городе и назовет дату окончания отопительного сезона.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Пасхи в 2024 году в Свердловской области. Об истории и обычаях праздника, значении Пасхи для православных христиан, запланированных богослужениях в уральских храмах, маршруте пасхального крестного хода и Пасхальном фестивале творчества расскажут клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, духовник Екатеринбургской духовной семинарии иерей Константин Корепанов, руководитель пресс-службы Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова, руководитель просветительских программ культурно-просветительского центра «Царский» Елена Редкошеева и руководитель архиерейской детской певческой капеллы «Октоих» Ирина Кубис.

В 13:00 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание отправится депутатская группа «Поддержка новых территорий комплексного развития в городе Екатеринбурге». В повестке вопрос «О создании инфраструктуры муниципальных учреждений дополнительного образования детей в территориях комплексного развития, в том числе учреждений культуры, физической культуры и спорта, клубов по месту жительства». В заседании примут участие: начальник городского управления культуры Илья Марков; начальник управления по физкультуре и спорту Людмила Фитина; директор департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко; председатель комитета заксо по социальной политике Вячеслав Погудин; министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина; министр физкультуры и спорта региона Леонид Рапопорт; глава Администрации Чкаловского района Евгений Шипицын; генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Екатеринбург» Андрей Ермишкин.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная гастролям Театра наций в Екатеринбурге. Об идее и истории постановки «Последнее лето», работе над спектаклем и программе гастролей расскажут директор театра Наталья Мазур, ведущая актриса театра, заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии РФ Юлия Пересильд и директор Фонда поддержки и реализации культурных инициатив Синара Наталья Левицкая.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам прошедшего сезона хоккейного клуба «Автомобилист». Президент хоккейного клуба «Автомобилист» Андрей Козицын, директор клуба Максим Рябков и главный тренер команды Николай Заварухин подведут итоги сезона 2023/24, поделятся планами и ответят на вопросы журналистов.

В 15:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Уральского научного форума к 300-летию Российской академии наук. О вкладе уральских ученых в развитие современной отечественной науки, прикладных разработках в целях обеспечения научно-технологического суверенитета страны, а также о программе форума расскажут заместитель председателя УрО РАН, председатель Объединенного ученого совета по наукам о Земле академик Александр Барях, заместитель председателя УрО РАН, директор Института математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН академик Николай Лукоянов, заместитель председателя УрО РАН, директор Института электрофизики УрО РАН член-корреспондент Станислав Чайковский, председатель Объединенного ученого совета по химическим наукам УрО РАН академик Валерий Чарушин и президент Российского научного общества иммунологов, председатель Объединенного ученого совета по медицинским наукам академик Валерий Черешнев.

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