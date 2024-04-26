26 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

26 апреля, пятница

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выезд отправится постоянная комиссия по развитию образования, науки, физической культуры и спорта и молодежной политике с участием депутатов гордумы. Участники посетят Дворец водных видов спорта и студенческий кампус УрФУ в Новокольцовском районе.

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную подготовке Свердловской области к посевной кампании. Где уже начались полевые работы? Как изменятся площади посевов в этом году? Какой объем господдержки выделен для уральских сельхозпроизводителей? На эти и другие вопросы ответят: Анна Кузнецова, министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области; Никита Зезин, директор «Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН». Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:45 состоится возложение цветов к мемориалу ликвидаторам радиационных катастроф в парке XXII Партсъезда. Мероприятие приурочено ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Организатор – Свердловская общественная организация «Союз Чернобыль».

В 14:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. До окончания голосования за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды» остается меньше недели: какие общественные пространства в Свердловской области лидируют? Какие муниципалитеты рискуют не получить финансирование? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

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