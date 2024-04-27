27 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

27 апреля, суббота

В 14:00 состоится традиционный весенний субботник на территории Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн (Екатеринбург, ул. Соболева, 25). В мероприятии примут участие члены правительства Свердловской области.

В 14:00 сотрудники администрации Екатеринбурга выйдут на традиционный общегородской субботник в дендропарк (ул. 8 Марта, 37а). Глава Екатеринбурга Алексей Орлов примет участие в мероприятии и расскажет о предварительных итогах Месячника чистоты.

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