2 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

2 мая, четверг

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга заместителя главы города Алексея Бубнова, посвященного итогам Месячника чистоты. Спикер расскажет о работе, проделанной городскими коммунальными службами, а также поделится ближайшими планами благоустроителей по озеленению города и ремонту дорог.

В 11:00 жители Вторчермета совместно с сотрудниками Музея истории Екатеринбурга проведут субботник в сквере по улице Титова, примыкающий к дому и школе, где жил и учился поэт Борис Рыжий. Участие в субботнике примут председатель комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин, директор музея Игорь Пушкарев. К ним планирует присоединиться глава Чкаловского района Екатеринбурга Евгений Шипицын.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная началу дачного сезона в Свердловской области. О современных методах селекции, особенностях выбора семян и саженцев, правилах пожарной безопасности на земельных участках, научных достижениях уральских аграриев, а также о прогнозе погодных условий и урожайности расскажут заместитель руководителя Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Татьяна Патрушева, председатель Свердловского регионального отделения Союза садоводов России Надежда Локтионова, заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин, начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Свердловской области Артем Селянин и начальник отдела агрометеорологии Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Саваринюк.

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