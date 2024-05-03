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Пятница, 3 мая 2024, 05:34 мск

Новости Екатеринбург

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3 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

3 мая, пятница

  • В 13:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1, пресс-центр) состоится презентация книги «Сто лет побед»: хроника ярких событий свердловского спорта. В мероприятии примут участие авторы издания: министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, председатель Гильдии спортивных журналистов Алексей Курош, спортивный журналист и редактор книги «Сто лет побед» Владимир Васильев.
  • В 15:00 из Храма Спиридона Тримифунтского (Чусовской тракт, 4 км) состоится отправка дополнительной помощи военнослужащим из Екатеринбурга и Свердловской области, приуроченная ко Дню Победы. В мероприятии примет участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

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