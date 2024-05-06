6 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

6 мая, понедельник

В 12:00 на площади Обороны состоится митинг и возложение цветов к памятнику уральцам, ковавшим Победу. В мероприятии примут участие представители региональных органов власти, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, руководители города и Октябрьского района, ветераны и общественники.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Международного форума социальных технологий СОЦИО в Екатеринбурге. О практической значимости форума СОЦИО, количестве участников, ключевых сессиях, а также поддержке и продвижении социальных проектов в регионе расскажут сенатор Виктор Шептий, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков и президент ассоциации «Особые люди» Татьяна Флеганова. Форум пройдет в Екатеринбурге 13-18 мая.

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