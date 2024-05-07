7 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

7 мая, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднику работников всех отраслей связи и развитию радиоэлектроники в Свердловской области. О современных разработках радиоэлектроники, развитии радиоспорта в регионе, а также о работе любительской радиостанции УрФУ расскажут советник генерального директора НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова Алексей Аистов, директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков, руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России» по Свердловской области Андрей Шабров и инженер радиостанции УрФУ Сергей Ворожцов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам сезона 2023/2024 в Единой лиге ВТБ баскетбольного клуба «Уралмаш». О главных итогах сезона, изменениях в составе команды и планах развития клуба расскажут исполнительный директор БК «Уралмаш» Сергей Доманов, главный тренер команды Ростислав Вергун и капитан команды Антон Глазунов.

В 14:00 члены и эксперты Общественной палаты (ул. Малышева, д. 101, кабинет 300) Свердловской области соберутся для просмотра церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина, которая пройдет в прямом эфире федеральных телеканалов. В числе участников – председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, представитель региональной палаты в Общественной палате РФ Владимир Винницкий.

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