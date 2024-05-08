8 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

8 мая, среда

В 10:00 у штаба ЦВО начнется торжественная церемония возложения цветов к памятнику маршалу Георгию Жукову, посвященная Дню Победы. В церемонии примут участие представители руководства Свердловской области, Екатеринбурга и полпредства РФ в УрФО.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная гастрольному туру Уральской государственной консерватории по Свердловской области в рамках проекта «Большая музыка в малые города». Об основных итогах и городах-участниках проекта в регионе, мероприятиях первого этапа, проведении гала-концерта и гастрольной программе Уральской государственной консерватории расскажут президент фонда поддержки развития проектов в области культуры «Мост искусств», заслуженный артист России Виктор Ямпольский, и. о. заместителя министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, проректор по научной и проектной работе Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского, кандидат искусствоведения Галина Денисова, директор Детской школы искусств городского округа Нижняя Салда Марина Терентьева.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная 450-летию Оренбургского войскового казачьего общества. О целях и задачах Оренбургского войскового казачьего общества, юбилейных мероприятиях, казачьем воспитании и образовании, а также об участии в СВО расскажут атаман Оренбургского войскового казачьего общества казачий генерал Владимир Романов, помощник войскового атамана по казачьему кадетскому образованию казачий полковник Владимир Кутырев, войсковой старшина Владимир Чуркин и председатель Молодежной казачьей организации Среднего Урала Александр Мезенин.

В 14:00 на площади Советской Армии (на территории комплекса «Черный тюльпан») состоится торжественное открытие памятника Герою Советского Союза генерал-полковнику Валерию Александровичу Востротину.

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