13 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

13 мая, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам и планам работы волонтерских организаций Свердловской области. О промежуточных итогах работы волонтерских организаций в 2024 году, популяризации добровольческой деятельности в регионе, а также о подготовке к предстоящим мероприятиям расскажут начальник управления по социальной и воспитательной работе УрФУ, координатор волонтерского центра «Волонтеры Урала» Антон Белов, председатель Свердловской областной общественной патриотической организации «Добровольцы Урала» Александр Турчанинов и заместитель руководителя Свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Даниил Шестаков.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению проблем психологической устойчивости школьников в период проведения ЕГЭ. О нагрузке на школьников в период экзаменов, наиболее частых причинах возникновения стресса у выпускников, методах повышения психологической устойчивости расскажут детский психиатр, заведующая филиалом «Детство» Свердловской областной клинической психиатрической больницы Светлана Хабарова и клинический психолог, заведующий областным центром психологической поддержки детей и подростков Свердловской областной клинической психиатрической больницы Кирилл Бахарев.

В 16:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов с рабочим визитом посетит детский сад № 8. Девелоперы завершили строительство детского дошкольного учреждения в Кировском районе и на безвозмездной основе передадут муниципалитету объект по адресу Высоцкого, 7.

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