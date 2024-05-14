14 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

14 мая, вторник

С 10:00 до 11:00 в УрФУ (пр. Ленина, 51) генеральный секретарь Высшей организации шейха Зайда для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОАЭ) Аль-Хумайдан Абдулла Абдулали Абдулла встретится с первым проректором УрФУ Дмитрием Бугровым и директором Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвирой Сыманюк. Главные темы переговоров – совместная подготовка первого эмиратско-российского словаря по психологии и продолжение курсов повышения квалификации по различным аспектам психологии для партнеров из ОАЭ. Гости посетят выставку «Истинное зрение» и ряд лабораторий университета. В 11:15 состоится пресс-подход.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению традиционной «Майской прогулки» в Екатеринбурге.

Профессор УрФУ, основатель «Майской прогулки» Виктор Гроховский, председатель Федерации спортивного туризма Свердловской области, главный судья акции Андрей Яговкин и член оргкомитета акции Мария Малышева презентуют карту маршрута и памятный знак о прохождении дистанции, подведут итоги конкурса по разработке пешего маршрута от главного корпуса УрФУ до студенческого кампуса в Новокольцовском районе, а также расскажут об особенностях «Майской прогулки» этого года и количестве участников. «Майская прогулка» пройдет в Екатеринбурге 19 мая.

В 11:15 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание в парк Маяковского отправится постоянная комиссия по безопасности жизнедеятельности населения. В повестке вопрос «Об антитеррористической защищенности муниципального автономного учреждения культуры «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени В.В. Маяковского».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная работе Свердловского регионального отделения Российского Красного креста (РКК) в 2024 году. Об оказании гуманитарной помощи детям и беременным женщинам в группах социального риска, работе с пострадавшими во время паводков в Оренбургской и Курганской областях, открытии Центра профилактики когнитивных нарушений у пожилых людей, формировании службы милосердия, а также о планах регионального отделения РКК расскажут заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова и председатель Свердловского регионального отделения Российского Красного креста Ирина Левина. Свердловское региональное отделение РКК 15 мая отметит 147 лет со дня основания.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная запуску нового сезона проекта «Академия молодой семьи» в Свердловской области. О компетенциях, важных для создания сплоченной семьи, образовательных проектах для родителей, старте нового сезона «Академии молодой семьи», количестве участников, мероприятиях и темах проекта расскажут заместитель директора департамента молодежной политики министерства образования и молодежной политики Свердловской области Евгения Созыкина, директор Дома молодежи Наталья Лытина и председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

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