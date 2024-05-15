15 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

15 мая, среда

В 09:40 на втором этаже МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (зона у баннера), перед официальным открытием Всероссийского финансового форума «Финмаркет» состоится пресс-подход с участием главы Екатеринбурга Алексея Орлова и директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева. Главная тема форума 2024 года – бизнес в эпоху глобальных перемен.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию инноваций для экологической безопасности и промышленной экологии. О современных вызовах в сфере экологической безопасности, инновациях для технологического суверенитета и озеленения промышленных компаний, а также о внедрении циклической экономики на предприятиях расскажут министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, советник уполномоченного по правам человека в Свердловской области Ирина Литвинова, член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, президент АНО «Уралроспромэко» Юлия Корнеева, ведущий аналитик Российского института стратегических исследований, кандидат политических наук Дмитрий Лыжин, директор ООО «Железянский рудник» Гаджи Абдулкаримов и эксперт-аналитик Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды Владислав Жуков.

В 11:00 в пансионате долечивания центра детской онкологии и гематологии областной детской клинической больницы (ул. Серафимы Дерябиной, 32, корпус 7) пройдет презентация проекта виртуальной реальности для реабилитации детей с онкологическими заболеваниями.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 15:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 16:00 состоится открытие новой площадки для производства комплектующих беспилотных летательных аппаратов (Екатеринбург, ул. Восточная, 33Б). На новой площадке компании «Эйрбург» будут запущены механический и кабельно-жгутовой цеха. В мероприятии примут участие: министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, генеральный директор компании «Эйрбург» Сергей Евдокимов и другие.

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