16 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

16 мая, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению Единого государственного экзамена в Свердловской области в 2024 году. Об особенностях проведения ЕГЭ в текущем году, правилах сдачи, технической готовности учреждений, а также о приоритетах уральских выпускников в выборе школьных дисциплин для итоговой аттестации расскажут начальник отдела общего образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Сокольская, директор департамента продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса «Ростелекома» на Урале Оксана Галимьянова и председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

В 11:30 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание отправится рабочая группа гордумы по вопросу контроля установки технических средств организации дорожного движения. В повестке вопрос о движении большегрузных автомобилей в поселке Садовый.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению всероссийской акции «Ночь музеев» в Свердловской области в 2024 году. О программе акции, участии музеев Свердловской области и Екатеринбурга, приглашенных гостях и ожидаемом количестве участников расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, руководитель Центра инновационных музейных технологий Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера Светлана Швецова, директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев и директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств Марина Агеева.

В 12:00 свердловское издательство «Бамбиник» представит проект по созданию детского путеводителя по Уралу (ул. Луначарского, 81, офис 903). Книга-путеводитель расскажет читателям от 4 до 12 лет про природные достопримечательности, обычаи, традиции, кухню Урала. В настоящее время идет сбор идей о личных «местах силы» по всей территории Урала, создаются иллюстрации. Проект будет реализован с господдержкой.

В 17:00 в музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) состоится открытие первой выставки о зарождении мотодвижения в регионе «Бег моторов. Двадцатый век начинается». Выставка даст старт первому на Урале фестивалю мотокультуры, музыки и спорта «Движение». На открытии экспозиции выступят директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, представители музейного комплекса УГМК в Верхней Пышме и Федерации свободных байкеров. Гостей ждет живая музыка в исполнении студентов Свердловского музыкального училища имени Чайковского и мини-экскурсия от ведущего специалиста музея автомобильной техники УГМК Андрея Зимина.

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