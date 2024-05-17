17 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

17 мая, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам социально-экономического развития регионов УрФО в 2023 году и перспективам на 2024-й. О социально-экономическом состоянии регионов Урала в 2023 году и перспективах сохранения устойчивости в 2024 году, а также о реакции экономики на изменение геополитической обстановки в мире расскажут директор Института экономики УрО РАН, д.э.н. Юлия Лаврикова, заместитель директора Института экономики УрО РАН, член-корр. РАН, д.э.н. Виктория Акбердина, руководитель центра социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, д.э.н. Ольга Козлова.

В 11:00 в Общественной палате Свердловской области (ул. Малышева, 101, зал 301) состоятся общественные слушания, посвященные общественному контролю в сфере обеспечения безопасности мест массового пребывания людей и вопросам антитеррористической защищенности. Участие в заседании примут представители общественности, правоохранительных и надзорных ведомств, а также депутаты гордумы Екатеринбурга.

В 11:00 в Екатеринбурге на территории школы № 36 имени М.П. Одинцова (ул. Малышева, 134), состоится торжественное открытие обелиска Михаилу Петровичу Одинцову – легендарному участнику Великой Отечественной войны, летчику-штурмовику, дважды Герою Советского Союза, почетному гражданину города Свердловска (Екатеринбурга). В мероприятии примут участие депутаты Государственной думы Сергей Чепиков и Лев Ковпак, сын Героя Советского Союза Дмитрий Одинцов, ученики старших классов школы, представители образовательного учреждения, министерства образования, районной администрации и другие участники. Обелиск установлен в рамках проекта «Аллея Российской Славы».

В 14:00 в Свердловском областном медицинском колледже (Сиреневый бульвар, 6) состоится День открытых дверей. Преподаватели расскажут абитуриентам об особенностях обучения медицинским, фармацевтическим и спасательным специальностям, о перспективах трудоустройства. Для школьников и их родителей проведут мастер-классы по сердечно-легочной реанимации, правильной гигиене полости рта, пеленанию новорожденных. Кроме того, покажут, как моделируют зубные протезы и коронки, научат навыкам наложения повязок и постановки внутримышечных инъекций. У участников мероприятия будет возможность примерить боевую одежду пожарного и узнать правила использования огнетушителя.

В 18:30 команда музея истории Екатеринбурга в Доме Маклецкого (ул. Тургенева, 15) представит выставочный проект «Веня жив?» в рамках открытия выставочной площадки филиала музея «Дом Метенкова». Проект посвящен фотографу Вениамину Метенкову. С вступительным словом выступят куратор и экспозиционер музея Настя Елизарьева, заведующая фотографическим музеем «Дом Метенкова» Анастасия Мартынова, директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

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