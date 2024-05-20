20 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

20 мая, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная программе недели предпринимательства в Свердловской области 2024 году. О ключевых мероприятиях бизнес-недели, действующих инструментах и мерах поддержки, способах защиты прав и законных интересов бизнеса в эпоху санкционного давления, а также о проведении региональной премии промышленников и предпринимателей «Премия № 1» расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов, председатель Свердловского регионального отделения организации «Деловая Россия» Леонид Гункевич, председатель Свердловского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Илья Тыщенко.

В 13:00 в «Точке кипения» УрФУ (пр. Ленина, 66) состоится открытие Ресурсного центра волонтеров Всемирных Игр дружбы – 2024 в Екатеринбурге. В центре будут проходить собеседования и очный отбор кандидатов в волонтерскую команду Игр. Программа мероприятия: 12:30-13:00 – сбор гостей и участников; 13:00-13:15 – торжественное открытие центра; 13:20-13:30 – пресс-подход; 13:30-15:00 – собеседование первых кандидатов в волонтеры. В открытии примут участие: заместитель генерального директора оргкомитета Игр, руководитель подразделения в Екатеринбурге Александр Чернов, директор департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов, проректор УрФУ по воспитательной работе Дмитрий Лоевский, директор волонтерского центра РМК «Сила Урала» Владислав Овчинников.

В 14:00 в парке Маяковского в очном формате на сцене летнего театра состоится пресс-конференция ТАСС, посвященная открытию сезона. О культурно-развлекательной программе, гастролях именитых артистов и ожидаемом количестве зрителей расскажут начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор парка Маяковского Павел Зубакин, режиссер, артист Свердловского театра драмы Александр Борисов и руководитель екатеринбургского диксиленд-оркестра Kickin' Jass Orchestra Никита Новиков. Пресс-конференция пройдет под звуки живой музыки, а после все желающие смогут прокатиться на новом аттракционе «Орбита». Трансляция мероприятия не предусмотрена.

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