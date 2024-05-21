21 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

21 мая, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. Депутаты заслушают отчет директора департамента финансов администрации города Анны Турунцевой об исполнении бюджета за I квартал 2024 года, обсудят вопросы размещения нестационарных торговых объектов и другие. После заседания думы в большом зале заседаний комиссий (к. 422) начнется заседание рабочей группы по вопросу контроля установки технических средств организации дорожного движения.

В 12:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68, зал № 3) начнется судебное заседание по иску к АО КБ «Агропромкредит» по ст. 8.8 ч. 2. «Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению».

В 15:00 в МБОУ ДО СШ «Виктория» (ул. Высоцкого, 14) состоится торжественное открытие чемпионат России по пауэрлифтингу в дисциплине троеборье классическое. Будет разыграно 16 комплектов медалей и шесть комплектов кубков. Участниками соревнований станут около 230 спортсменов из 58 субъектов Российской Федерации. От команды Свердловской области примет участие 21 спортсмен. Соревнования продлятся до 27 мая.

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