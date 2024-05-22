22 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

22 мая, среда

В 10:15 на набережной у входа на стадион «Динамо» начнется пресс-тур «Очистка акватории Исети». Председатель комитета по экологии и природопользованию Игорь Русинов и представители подрядной организации подробно расскажут, как убирают наплавной мусора с поверхности водоема. У представителей СМИ будет возможность снять процесс уборки с лодки.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная планам уральских ученых на летний экспедиционный сезон. Об экспедиционных работах по изучению потенциала деревьев для решения гидрологических задач и прогнозирования паводков, исследовании уссурийского полиграфа – насекомого, угрожающего популяции сибирской пихты, а также о раскопках археологических памятников разных эпох на территории Западной Сибири расскажут ведущий научный сотрудник лаборатории дендрохронологии Института экологии растений и животных УрО РАН, д.б.н. Марина Гурская, ведущий научный сотрудник Центра археологии эпохи металла Института истории и археологии УрО РАН, д.и.н. Сергей Кокшаров и ведущий сотрудник Центра этноистории Института истории и археологии УрО РАН, к.и.н. Светлана Шарапова.

В 12:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная первому фестивалю мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Участники пресс-конференции расскажут о подготовке фестиваля, о программе, мотопараде и о том, что ждет гостей фестиваля. Спикеры: заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин; начальник управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина; сопредседатель оргкомитета фестиваля «Движение», председатель ассоциации «Федерация свободных байкеров» Владимир Кашкин; сопредседатель оргкомитета фестиваля «Движение», идеолог и организатор фестиваля скорости на льду «Байкальская миля», Московского мотофестиваля, выставок «Мотозима», «Мотовесна», «Поехали!» Дмитрий Хитров; заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич; основатель, директор и совладелец компании Prinzip Геннадий Черных.

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