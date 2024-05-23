23 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

23 мая, четверг

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправится в Ирбит с рабочей поездкой, посвященной подготовке к 400-летию города. Планируется, что глава региона примет участие в возложении цветов к Вечному огню на обновленном бульваре Победы, а также осмотрит ход ремонтных работ здания Ирбитского Пассажа и оздоровительного лагеря «Салют».

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (центральный вход) отправятся участники пресс-тура, посвященного ремонту дорог. О начале сезона и планах на этот год расскажет замглавы города Алексей Бубнов.

В 10:00 первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков даст старт Трофейному охотничьему форуму – 2024. Мероприятие пройдет в Деловом выставочном центре (ул. Куйбышева, 44а/1). Участие в открытии форума также примут директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов, руководитель Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Иван Матаев, председатель совета директоров Уральского горнопромышленного холдинга Сергей Мазуркевич.

В 12:00 в Екатеринбурге в очном формате на площадке Hyatt Regency в зале Silver (ул. Бориса Ельцина, 8) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная проведению XVII сессии Европейско-Азиатского правового конгресса «Правовое сотрудничество и социальный прогресс. К 100-летию С.С. Алексеева». О планах создания Евразийского правового лидерства, строительстве кампуса УрГЮУ в Екатеринбурге, а также о стандартизации образовательных программ среди юридических вузов стран ЕАЭС расскажут председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, ректор Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева, председатель Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов России Владимир Бублик, ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, вице-президент Ассоциации юридического образования Виктор Блажеев, директор Института государства и права РАН, член-корреспондент РАН Александр Савенков, директор международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» НИУ ВШЭ Михаил Федотов, ординарный профессор департамента теории права и сравнительного правоведения НИУ ВШЭ Владимир Исаков, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, профессор кафедры международного права и публично-правовых дисциплин, руководитель исследовательского Центра государственного строительства и публичного права Университета мировой экономики и дипломатии МИД Республики Узбекистан Иса Хамедов и декан юридического факультета, заведующий кафедрой конституционного права Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов. В начале пресс-конференции состоится подписание соглашения о создании новых образовательных продуктов в УрГЮУ и вручение документов на квартиру победителю конкурса среди студентов Института права и предпринимательства. Трансляция мероприятия не предусмотрена.

В 19:00 в баре «Самоцвет» (ул. Малышева, 29а) команда Ural Music Night проведет неформальную пресс-конференцию. Команда «Уральской ночи музыки» раскроет имя одного из главных хедлайнеров, а также расскажет о других новостях фестиваля. Для пресс-конференции будет подготовлено специальное меню по мотивам имен хедлайнеров этого года и прошлых лет. В неформальной атмосфере исполнительный директор Ural Music Night Екатерина Пологова и арт-директор проекта Арсений Негодяев будут смешивать коктейли за баром и отвечать на вопросы журналистов.

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