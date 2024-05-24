24 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

24 мая, пятница

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная началу летнего туристического сезона в Свердловской области. О популярных направлениях отдыха у свердловчан и гостей города, прогнозируемом турпотоке в период праздников и фестивалей, проектах по привлечению туристов в малые города региона расскажут директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, глава Гаринского городского округа Сергей Величко, глава Кировградского городского округа Александр Оськин и директор АНО «Лаборатория внутреннего туризма», руководитель проекта «Большая уральская тропа» Вячеслав Пестриков.

С 14:45 до 16:30 в Екатеринбурге в отеле Hyatt Regency, зал Emerald, в рамках XVII сессии Европейско-Азиатского правового конгресса при поддержке департамента информационной политики Свердловской области пройдет круглый стол «Юридические аспекты деятельности СМИ: новеллы законодательства и правоприменительной практики». Участники обсудят: интеллектуальное и авторское право; ответственность СМИ за распространение фейковой информации; закон о рекламе: СМИ и социальные сети (Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники»). Запланирована сессия в формате «вопрос-ответ». Трансляция будет доступна на странице «ВКонтакте».

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