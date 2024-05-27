27 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

27 мая, понедельник

В 09:50 в рамках презентации международного проекта U'Fashion от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (Екатеринбург, ул. Восточная, 7д) отправится автобус для СМИ на производство I.B.W (начало мероприятия в 10:20, пр. Ленина, 49), где состоится пресс-подход министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, основателя бренда I.B.W. Оксаны Паникер. В 18:00 начнется презентация проекта U'Fashion в креативном кластере «Домна» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16). В программе: работа зоны дизайнеров, выступление группы «внимание брусника!», квиз о моде U know, dj-сеты, работа фотозоны.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Международного женского форума «Крепкая семья – основа государства» в Екатеринбурге. О задачах форума, количестве и географии участников, тематике дискуссий, женском предпринимательстве и международном сотрудничестве, а также о роли женщин в развитии общества расскажут заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмила Берг, председатель Свердловского регионального отделения Союза женщин России Ирина Чемезова и член правления Свердловского регионального отделения Союза женщин России Ирина Богинская.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов второго потока просветительского проекта «Школа кураторов» в Екатеринбурге. Об итогах второго потока, проектах победителей, количестве участников и итоговой кураторской выставке, а также о популяризации музейного и галерейного дела расскажут начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор Фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» Наталья Левицкая, арт-директор галереи «Синара Арт», искусствовед, куратор проекта Юлия Борзенкова, куратор выставок авангарда, галерист и арт-менеджер Марина Лошак и участница второго потока «Школы кураторов» Арина Черных.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная объявлению финалистов Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион». Председатель жюри премии, главный редактор журнала «Урал» Олег Богаев, автор идеи и секретарь премии, специалист Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского Евгений Иванов и технический координатор премии, главный библиотекарь Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского Екатерина Симонова назовут имена финалистов, расскажут о количестве участников и критериях оценивания, поделятся планами по масштабированию проекта.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению IX Международного конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла имени В. А. Курочкина. Об особенностях конкурса этого года, количестве и географии участников, специальных призах, а также о программе мастер-классов расскажут и.o. министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, художественный руководитель Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Филипп Разенков, председатель жюри, композитор, народный артист России Максим Дунаевский, режиссер, педагог, руководитель мастерской актеров и режиссеров мюзикла в ГИТИСе Дмитрий Белов и актер, телеведущий, главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти.

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