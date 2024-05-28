28 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

28 мая, вторник
- В 10:00 состоится очередное заседание Законодательного собрания Свердловской области. Депутаты рассмотрят законопроект о повышении штрафов за безбилетный проезд до 2500 рублей и утвердят штрафы за безнадзорно гуляющую домашнюю скотину.
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В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.
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В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная защите прав и интересов несовершеннолетних в Свердловской области, приуроченная к Международному дню защиты детей. Об особенностях регистрации сделок с недвижимостью с участием ребенка, взыскании алиментов, а также о правовой защите несовершеннолетних расскажут уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, начальник отдела государственной регистрации недвижимости № 1 Управления Росреестра по Свердловской области Елена Ялунина, руководитель юридического отдела Нотариальной палаты Свердловской области Татьяна Ефимова, начальник отдела организации исполнительного производства Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Наира Гевондян и специалист-эксперт отдела международной правовой помощи и проставления апостиля Главного управления Минюста России по Свердловской области Антонина Устьянцева.
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В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.
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В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию сезона на заводе Турчаниновых-Соломирских в Сысерти и подготовке к фестивалю «Лето на заводе». О программе и датах проведения фестиваля, финансовой поддержке проекта, планах на летний сезон, о создании круглогодичной инфраструктуры на территории заброшенного чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских, а также о реконструкции Мартеновского цеха расскажут глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских, директор Агентства развития Сысерти, сооснователь кластера «На заводе» Ян Кожан, сооснователь кластера «На заводе» Илья Орлов-Бунин и совладелец территории завода Турчаниновых-Соломирских Павел Бабин.
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В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная обменным гастролям кукольных театров Екатеринбурга и Петропавловска-Камчатского в рамках федеральной программы «Большие гастроли». О программе гастролей, культурном обмене, смыслах постановок и реализации программы «Большие гастроли» расскажут начальник отдела гастрольных программ Росконцерта Владимир Черкасов, менеджер отдела гастрольных программ Росконцерта Ольга Акимова, первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, главный режиссер Екатеринбургского театра кукол, заслуженный артист России Евгений Сивко и художественный руководитель Камчатского театра кукол Алексей Казаков.
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В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.
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В 14:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.
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