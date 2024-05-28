28 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная защите прав и интересов несовершеннолетних в Свердловской области, приуроченная к Международному дню защиты детей. Об особенностях регистрации сделок с недвижимостью с участием ребенка, взыскании алиментов, а также о правовой защите несовершеннолетних расскажут уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, начальник отдела государственной регистрации недвижимости № 1 Управления Росреестра по Свердловской области Елена Ялунина, руководитель юридического отдела Нотариальной палаты Свердловской области Татьяна Ефимова, начальник отдела организации исполнительного производства Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Наира Гевондян и специалист-эксперт отдела международной правовой помощи и проставления апостиля Главного управления Минюста России по Свердловской области Антонина Устьянцева.