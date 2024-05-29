29 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

29 мая, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная назначению Сергея Радченко на пост директора Екатеринбургского ТЮЗа. О планах нового руководства на юбилейный театральный сезон, гастрольной деятельности театра, а также о премьере спектакля «Цветик-семицветик» расскажут и.o. министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, директор Екатеринбургского ТЮЗа Сергей Радченко и режиссер спектакля «Цветик-семицветик» Иван Миневцев.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная премьере балета «Петрушка» на сцене театра «Щелкунчик» в Екатеринбурге. О замыслах постановки, уникальности и сложности балета, подготовке артистов, музыкальном и визуальном оформлении спектакля, а также о художественной стратегии детского театра расскажут директор театра балета «Щелкунчик» Елена Давыдова, помощник художественного руководителя театра «Урал Опера Балет», драматург спектакля Богдан Королек, художественный руководитель театра балета «Щелкунчик», хореограф-постановщик спектакля Петр Базарон.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:30 в гордуме Екатеринбурга (малый зал заседаний комиссий, к. 423) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 13:00 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное совместное заседание в ДГКБ № 9 отправятся члены постоянной комиссии гордумы по социальной защите и здравоохранению и постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Депутаты обсудят вопросы профориентации учащихся муниципальных бюджетных учреждений.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию отрасли индивидуального жилищного строительства в 2024 году на Урале. Об актуальном состоянии рынка ИЖС в России и на Урале, главных препятствиях на пути его развития, механизмах управления качеством и строительном контроле, а также о спросе и предпочтениях покупателей частных домов расскажут генеральный директор ГК «ИЖС.РФ» Максим Назаренко, председатель правления Ассоциации ИЖС Роман Валк, руководитель фонда развития ИЖС Андрей Судаков и заместитель директора екатеринбургского филиала страхового дома ВСК Ольга Васина.

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