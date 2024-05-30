30 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению детской безопасности в период летних каникул в Свердловской области. О предотвращении детского травматизма, статистике аварийности на дорогах и правонарушений с участием детей в регионе, профилактической работе с несовершеннолетними расскажут заместитель начальника отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области, главный педиатр Свердловской области, д.м.н. Любовь Малямова, заместитель главного врача по хирургии, врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории ДГКБ № 9 Екатеринбурга Араик Петросян, государственный инспектор Свердловской области по пожарному надзору ГУ МЧС России по Свердловской области Андрей Ушаков, заместитель начальника отдела Управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Наталья Гранина и начальник пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области капитан полиции Галина Кравченко.