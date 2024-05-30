30 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

30 мая, четверг
-
С 9:00 до 16:30 впервые в Екатеринбурге 30 и 31 мая на площадке Общественного центра кампуса УрФУ (ул. Универсиады, 7) пройдет Всероссийский конгресс с международным участием «Медицина для спорта –2024» с участием врачей, тренеров, специалистов по питанию, спортсменов, спортивных методистов. Пройдут мастер-классы по первой медицинской помощи, кинезиотейпированию, мануальной терапии и другие. На круглых столах будут обсуждаться перспективы развития спортивной медицины. Научные направления будут касаться здоровья нации в целом и поддержания здорового образа жизни каждого члена семьи. Предусмотрена также онлайн-трансляция: 30 мая, 31 мая.
-
В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.
-
В12:00 во Дворце молодежи (пр. Ленина, 1) состоится фестиваль идей «Коллаборация» дляпедагогов, руководителей технопарков «Кванториум» и центров цифрового образования IT-куб. Среди финалистов разыграют путевки на стажировки в «Сколково», «Сколтех», «Сбер» и других крупнейших российских компаниях.
-
В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению детской безопасности в период летних каникул в Свердловской области. О предотвращении детского травматизма, статистике аварийности на дорогах и правонарушений с участием детей в регионе, профилактической работе с несовершеннолетними расскажут заместитель начальника отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области, главный педиатр Свердловской области, д.м.н. Любовь Малямова, заместитель главного врача по хирургии, врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории ДГКБ № 9 Екатеринбурга Араик Петросян, государственный инспектор Свердловской области по пожарному надзору ГУ МЧС России по Свердловской области Андрей Ушаков, заместитель начальника отдела Управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Наталья Гранина и начальник пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области капитан полиции Галина Кравченко.
-
В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию отрасли индивидуального жилищного строительства в 2024 году на Урале. Об актуальном состоянии рынка ИЖС в России и на Урале, главных препятствиях на пути его развития, механизмах управления качеством и строительном контроле, а также о спросе и предпочтениях покупателей частных домов расскажут генеральный директор ГК «ИЖС.РФ» Максим Назаренко, председатель правления Ассоциации ИЖС Роман Валк, руководитель фонда развития ИЖС Андрей Судаков и заместитель директора екатеринбургского филиала страхового дома ВСК Ольга Васина.
-
В 13:30 в студии общества «Знание» в Екатеринбурге в рамках Совета по патриотическому воспитанию граждан пройдет окружной просветительский форум «Защитники Отечества». Он посвящен гуманитарному добровольчеству. Участие в форуме примут: полномочный представитель президентаРФ в УрФО Владимир Якушев; заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный; председатель АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» Эдуард Логинов; заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов; разработчик FPV-дрона «Упырь» Владимир Ткачук.
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»