31 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

31 мая, пятница

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению вопросов ранней профориентации дошкольников в рамках реализации нацпроекта «Кадры» в преддверии Дня защиты детей. О значимости ранней профориентации дошкольников, роли родителей в выборе будущей профессии ребенка, важности популяризации технических специальностей, а также о необходимых мерах для развития системы ранней профориентации в детских садах расскажут начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко, директор Екатеринбургского техникума химического машиностроения, член консультативного совета при министерстве образования и молодежной политики Свердловской области Светлана Стукова, руководитель регионального ресурсного центра Свердловской области «ИКаР»/ОРИОН, заведующая МАДОУ – детский сад № 586 Екатеринбурга Ирина Ланских и заведующая МАДОУ детский сад № 32 Екатеринбурга Людмила Стародуб.

В 12:00 на конечной остановке трамваев «ЦПКиО» (ул. Мичурина) состоится запуск брендированного состава в рамках информационно-коммуникационной кампании «Пройди диспансеризацию – держи здоровье под контролем». Волонтеры-медики проведут с детьми викторины, а Мойдодыр подарит самым находчивым подарки. И.о. заместителя министра здравоохранения Свердловской области Алексей Столин и главный внештатный специалист минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов расскажут о ходе диспансеризации на территории Свердловской области, изменениях в комплексе обследований, а также об особенностях информационной тематической кампании.

В 16:00 в Екатеринбургском ТЮЗе (ул. Карла Либкнехта, 48, большая сцена, журналистов будут встречать с 15:30 у главного входа) состоится предпремьерный показ спектакля «Цветик-семицветик». Режиссер – Иван Миневцев (главный режиссер Челябинского молодежного театра); драматург – Тоня Яблочкина (арт-директор конкурса новой драматургии «Ремарка»).

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