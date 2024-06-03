3 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

3 июня, понедельник

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту детской летней оздоровительной кампании в Свердловской области. Об основных нарушениях, выявленных в ходе проверок детских лагерей, готовности оздоровительных учреждений к началу сезона, особенностях проведения кампании-2024 в регионе расскажут заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева и заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Свердловской области Сергей Махнев.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XV Уральского демографического форума в Екатеринбурге. Об основных актуальных направлениях форума, ключевых исследованиях, спикерах, а также о современном институте семьи расскажут директор Института экономики УрО РАН д.э.н. Юлия Лаврикова, руководитель центра социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, д.э.н. Ольга Козлова, заместитель директора по исследованиям и разработкам Института экономики и управления УрФУ, д.э.н., профессор Анна Багирова и председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

В 17:00 на площадке культурно-выставочного комплекса «Синара центр» (Верх-Исетский бульвар, 15/4) состоится награждение победителей конкурса «Предприниматель года». В мероприятии примет участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В конкурсе приняли участие 352 малых предприятия и предпринимателей (самозанятых). Победители с помощью жюри и народного голосования определены в 9 номинациях, среди которых «Производственный бизнес», «Бизнес в сфере услуг», «Торговое предприятие», «Прорыв года», «Строительный бизнес», «IT-бизнес» и «HORECA: отели», «HORECA: рестораны и кафе» и «Самозанятость».

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