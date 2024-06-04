4 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

4 июня, вторник

С 09:30 до 10:30 на легкоатлетическом стадионе МАУ «СОК «Калининец» (ул. Краснофлотцев, 48) состоится официальная церемония открытия проходящих впервые в Екатеринбурге соревнований на Кубок России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорту слепых, а также Всероссийских соревнований по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями в дисциплине «легкая атлетика».

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. С предложениями по корректировке бюджета на 2024 год перед депутатами выступит директор департамента финансов администрации города Анна Турунцева.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную проблемам передачи жилья дольщикам и защите их прав при его приемке (перед пресс-конференцией, в 10:30, для журналистов будет организован кофе-брейк). Участники рынка долевого строительства обеспокоены изменениями законодательства: каков новый порядок передачи квартиры собственнику? Какие недостатки выявляются при приемке жилья чаще всего? Определены ли критерии качества строительной экспертизы? На эти и другие вопросы ответят: Лилия Карпухина, первый заместитель директора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области; Михаил Проскурин, координатор ассоциации «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков» по Уральскому федеральному округу; Александр Воробьев, председатель правления Союза строительных компаний Урала и Сибири; Наталья Бочкарева, член комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей; Никита Киреев, директор компании «Брик Приемка»; Михаил Розенберг, юрист компании «Брик Приемка». Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению семейного фестиваля казачьей культуры «Казаки Урала» в Свердловской области. О программе фестиваля, участниках и их географии, запланированных активностях расскажут организатор фестиваля, заместитель атамана хуторского казачьего общества «Арамильская слобода» Анастасия Пономарева и руководитель Центра казачьей культуры при штабе Оренбургского казачьего войска Галина Ширшова. Семейный фестиваль казачьей культуры пройдет 8 июня в парке «Арамильская слобода». Мероприятие в этом году приурочено к Году семьи и 450-летию Оренбургского казачьего войска.

В 11:00 состоится пресс-тур на «Уралтрансмаш» (Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, 29), где трудоустроено более 100 человек с ограниченными возможностями здоровья. Предполагается посещение двух цехов (трамвайное производство ПТК 840 и литейный цех), общение с сотрудниками, сурдопереводчиком и руководителями подразделений.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная гастролям Театра Маяковского в Екатеринбурге в рамках программы «Большие гастроли». О работе над спектаклем «Истории», художественных и технических решениях постановки, актерском составе расскажут ⁠художественный руководитель Театра Маяковского Егор Перегудов, директор театра Екатерина Лапшина, народный артист России Игорь Костолевский, ⁠заслуженная артистка России Дарья Повереннова, директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова. Гастроли Московского академического театра им. Вл. Маяковского в Екатеринбурге состоятся 4-5 июня.

В 12:00 в Доме журналистов (ул. К. Цеткин, 1) состоится пресс-конференция «Прогноз погоды на лето и виды на урожай». Спикеры: главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, начальник отдела агрометеорологии Уральского гидрометцентра Людмила Саваринюк, заместитель директора по научной работе Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Сергей Макаренко.

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