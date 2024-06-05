5 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

5 июня, среда

В 09:30 в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» (Верх-Исетский бульвар, 15/4) состоится пресс-подход по случаю открытия XVI Уральского конгресса по здоровому образу жизни. Более 500 специалистов из различных уголков России и союзных республик поделятся опытом лучших практик формирования навыков здорового образа жизни в любом возрасте, внедрения современных подходов и усиления межведомственного взаимодействия, оказания помощи при нарушениях пищевого поведения. В работе конгресса примут участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, глава регионального минздрава Андрей Карлов, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ по УрФО Сергей Токарев.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная 90-летию Екатеринбургского отделения Союза писателей России. Об истории и задачах отделения, юбилейных мероприятиях, а также о проектах «Библиотека качественной литературы» и «Литературный театр» расскажут первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области, член правления Екатеринбургского отделения Союза писателей России Вадим Дубичев, председатель правления Екатеринбургского отделения Союза писателей России Борис Долинго и директор Дома писателя, художественный руководитель и режиссер театра «На Плотинке» Даниил Ванецкий.

В 14:00 в ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3) начнется торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника, с участием руководителей всех территориальных управлений социальной политики и учреждений социального обслуживания Свердловской области. Пройдет церемония награждения победителей регионального конкурса профессионального мастерства «Профессионал – 2024». В 13:45 состоится пресс-подход заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова.

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